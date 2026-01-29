Alexis Vega revela lo que ofreció para continuar en Chivas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alexis Vega, delantero del fútbol mexicano, abrió su corazón al hablar sobre los momentos finales de su etapa en el Club Guadalajara, revelando que estuvo dispuesto a reducir su salario para permanecer en el club rojiblanco.

A pesar de su voluntad de sacrificarse económicamente, Vega reconoció que su relación con la directiva del club ya estaba desgastada. Señaló que uno de los factores que influyó en su salida fue la falta de madurez para manejar la enorme presión que conlleva ser parte de una institución tan histórica como Chivas.

El futbolista detalló que, aunque presentó una propuesta concreta para quedarse, la negociación no prosperó. "Mi oferta no fue suficiente para cambiar la decisión del club", expresó. La directiva tomó un rumbo diferente para el proyecto deportivo, lo que finalmente cerró su ciclo con Chivas.

Tras su salida del club tapatío, Vega regresó a Toluca, equipo en el que debutó en la Primera División y con el que volvió a explotar su carrera. Con un enfoque renovado y más maduro, el delantero espera aprovechar todo lo aprendido en Guadalajara y mantener su nivel competitivo para poder ser parte del próximo Mundial de 2026.