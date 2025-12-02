Alexis Vega queda fuera de la ida ante Rayados por nueva lesión en tendones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero Alexis Vega ha quedado descartado para el partido de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025 entre Toluca y Rayados de Monterrey, luego de presentar una nueva complicación física, ahora relacionada con los tendones.
La baja representa un golpe importante para el esquema ofensivo de los Diablos Rojos, que habían encontrado en Vega una pieza de asociación clave junto a Angulo y Paulinho, fórmula con la que lograron levantar el título anterior.
Según el periodista Francisco Arredondo, de TUDN, el atacante había sufrido un desgarre que lo mantuvo fuera durante varias jornadas. Si bien se esperaba su regreso para estas instancias, nuevos estudios físicos detectaron una afección tendinosa que prolongará su tiempo de recuperación.
Esta nueva lesión se convierte en la cuarta que sufre Vega en el actual torneo, un dato que preocupa al cuerpo técnico de Toluca por la cercanía del duelo ante uno de los planteles más sólidos de la Liga MX.
De momento, Alexis Vega está fuera del duelo de ida en el Estadio BBVA, y su presencia en la vuelta en el Estadio Nemesio Diez tampoco está asegurada. Todo indica que su posible reaparición solo sería viable en caso de que Toluca avance a la final del torneo.
Considerado uno de los talentos más destacados del futbol mexicano, Alexis Vega ha sido constante víctima de las lesiones, lo que ha limitado su proyección, tanto con su club como con la Selección Mexicana.
A pesar de sus chispazos de calidad, el atacante no ha logrado mantener una regularidad que lo coloque entre los nombres más cotizados del continente, ni dar el salto al futbol europeo, un sueño que ha perseguido durante años.
