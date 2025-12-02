Alexis Vega queda fuera de la ida ante Rayados por nueva lesión en tendones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero Alexis Vega ha quedado descartado para el partido de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025 entre Toluca y Rayados de Monterrey, luego de presentar una nueva complicación física, ahora relacionada con los tendones.

La baja representa un golpe importante para el esquema ofensivo de los Diablos Rojos, que habían encontrado en Vega una pieza de asociación clave junto a Angulo y Paulinho, fórmula con la que lograron levantar el título anterior.

Según el periodista Francisco Arredondo, de TUDN, el atacante había sufrido un desgarre que lo mantuvo fuera durante varias jornadas. Si bien se esperaba su regreso para estas instancias, nuevos estudios físicos detectaron una afección tendinosa que prolongará su tiempo de recuperación.