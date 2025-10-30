Alexis Vega estará fuera 4 semanas; esperan su regreso para Liguilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero mexicano Alexis Vega estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas debido a una lesión muscular de segundo grado en el muslo izquierdo, informó este jueves el Club Toluca a través de un comunicado oficial.
La noticia pone fin a la incertidumbre que surgió tras el partido frente a Pachuca, correspondiente a la Jornada 15 del torneo Apertura 2025, cuando Vega abandonó el campo al minuto 65 tras una jugada de velocidad que evidenció molestias físicas.
“De acuerdo con su evolución, se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas”, detalló el club mexiquense.
Aunque en un principio se temió una lesión más grave que pudiera marginarlo de la Liguilla, el diagnóstico resultó ser más alentador. No obstante, Vega se perderá las dos últimas jornadas de la fase regular, obligando al técnico Antonio Mohamed a reorganizar su ofensiva para el cierre del campeonato.
Toluca, uno de los equipos con mejor rendimiento ofensivo en el torneo, ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla y busca cerrar como líder general. La ausencia de Vega, quien ha sido pieza clave en el esquema de Mohamed, representa un reto estratégico para los Diablos Rojos.
Con 27 años, el atacante ha sumado goles y asistencias determinantes a lo largo de la temporada, consolidándose como uno de los referentes del plantel.
A pesar de su baja temporal, el cuerpo técnico confía en que Vega pueda estar disponible para los Cuartos de Final, instancia en la que Toluca buscará mantener su impulso rumbo al título.
La afición escarlata también mantiene la esperanza de ver a su figura de regreso en el momento más importante del torneo, donde su presencia podría marcar la diferencia en la lucha por el campeonato de la Liga MX.
