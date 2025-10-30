Alexis Vega estará fuera 4 semanas; esperan su regreso para Liguilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero mexicano Alexis Vega estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas debido a una lesión muscular de segundo grado en el muslo izquierdo, informó este jueves el Club Toluca a través de un comunicado oficial.

La noticia pone fin a la incertidumbre que surgió tras el partido frente a Pachuca, correspondiente a la Jornada 15 del torneo Apertura 2025, cuando Vega abandonó el campo al minuto 65 tras una jugada de velocidad que evidenció molestias físicas.

“De acuerdo con su evolución, se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas”, detalló el club mexiquense.

Aunque en un principio se temió una lesión más grave que pudiera marginarlo de la Liguilla, el diagnóstico resultó ser más alentador. No obstante, Vega se perderá las dos últimas jornadas de la fase regular, obligando al técnico Antonio Mohamed a reorganizar su ofensiva para el cierre del campeonato.