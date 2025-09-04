Alberca Olímpica de Imcufide será sede del ‘Grand Challenge Morelia 2025’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La alberca Olímpica "Medallistas Paralímpicos" de la Unidad Deportiva Morelos-Indeco será sede del Grand Challenge de Natación Morelia 2025, que se realizará los días 04 y 05 de octubre con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

La presente administración a cargo del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tiene la visión de que las instalaciones deportivas municipales estén disponibles para los atletas de nuestra ciudad, estado y país, como es el caso de esta competencia que se llevará a cabo en las ramas femenil y varonil para las categorías desde los 19 hasta los 65 años y más.