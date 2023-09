Alan extiende contrato con el Sporting Kansas City hasta 2026

En el encuentro con medio de Estados Unidos, Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City, compartió su sentir sobre esta decisión:

"Me quedo aquí y prorrogo mi contrato porque estoy muy feliz aquí. Disfruto todo el tiempo cuando vengo aquí a entrenar. El equipo y el grupo es fantástico. Lo que para mí es muy importante es cuando no jugué, porque el año pasado estuve lesionado, y siento y sé que todo el equipo me apoyó (así como) Peter, el club, el personal y Los ventiladores. Esto es lo real que siento y disfruto".