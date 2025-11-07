Aguirre presenta convocados para la fecha FIFA de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director técnico Javier Aguirre presentó la convocatoria oficial de la Selección Mexicana de Futbol para los partidos amistosos frente a Uruguay y Paraguay, correspondientes a la Fecha FIFA de noviembre de 2025.
El "Vasco" optó por una mezcla de juventud y experiencia, dejando fuera a Alexis Vega, cuya ausencia ya ha generado reacciones entre la afición.
México vs Uruguay: sábado 15 de noviembre, en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila. (Hora por confirmar).
México vs Paraguay: martes 18 de noviembre, en el Alamodome de San Antonio, Texas.
Porteros:
Raúl Rangel
Luis Ángel Malagón
Carlos Acevedo
Defensas:
Luis Reyes
Kevin Álvarez
César Montes
Johan Vásquez
Jesús Orozco
Jesús Gallardo
Mateo Chávez
Mediocampistas:
Edson Álvarez
Erik Lira
Obed Vargas
Luis Romo
Erick Sánchez
Orbelín Pineda
Marcel Ruiz
Fidel Ambriz
Delanteros:
Roberto Alvarado
Diego Lainez
Alexis Gutiérrez
Jorge Ruvalcaba
Hirving Lozano
Raúl Jiménez
Germán Berterame
Armando González
Jugadores como Berterame y Marcel Ruiz podrían tener minutos importantes. Además, la inclusión de jóvenes como González y Vargas apunta a una renovación en posiciones clave.
RPO