Deportes

Aguirre presenta convocados para la fecha FIFA de noviembre

México enfrentará a Uruguay y Paraguay en Torreón y San Antonio
Destaca la convocatoria de Armando "La Hormiga" González y Obed Vargas
Destaca la convocatoria de Armando "La Hormiga" González y Obed VargasESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director técnico Javier Aguirre presentó la convocatoria oficial de la Selección Mexicana de Futbol para los partidos amistosos frente a Uruguay y Paraguay, correspondientes a la Fecha FIFA de noviembre de 2025.

El "Vasco" optó por una mezcla de juventud y experiencia, dejando fuera a Alexis Vega, cuya ausencia ya ha generado reacciones entre la afición.

  • México vs Uruguay: sábado 15 de noviembre, en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila. (Hora por confirmar).

  • México vs Paraguay: martes 18 de noviembre, en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Lista completa de convocados:

Porteros:

Raúl Rangel

Luis Ángel Malagón

Carlos Acevedo

Defensas:

Luis Reyes

Kevin Álvarez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Orozco

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas:

Edson Álvarez

Erik Lira

Obed Vargas

Luis Romo

Erick Sánchez

Orbelín Pineda

Marcel Ruiz

Fidel Ambriz

Delanteros:

Roberto Alvarado

Diego Lainez

Alexis Gutiérrez

Jorge Ruvalcaba

Hirving Lozano

Raúl Jiménez

Germán Berterame

Armando González

Jugadores como Berterame y Marcel Ruiz podrían tener minutos importantes. Además, la inclusión de jóvenes como González y Vargas apunta a una renovación en posiciones clave.

Te puede interesar:
Gol que vale oro; México respira en el Mundial Sub-17
Destaca la convocatoria de Armando "La Hormiga" González y Obed Vargas

RPO

Selección Mexicana
Fecha FIFA

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com