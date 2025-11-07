Aguirre presenta convocados para la fecha FIFA de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director técnico Javier Aguirre presentó la convocatoria oficial de la Selección Mexicana de Futbol para los partidos amistosos frente a Uruguay y Paraguay, correspondientes a la Fecha FIFA de noviembre de 2025.

El "Vasco" optó por una mezcla de juventud y experiencia, dejando fuera a Alexis Vega, cuya ausencia ya ha generado reacciones entre la afición.