Aficionado demanda al Toluca por lesiones sufridas en el Estadio Nemesio Diez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco de enfrentar un duelo clave contra el Club América, el Club Deportivo Toluca enfrenta una inusual demanda legal interpuesta por un aficionado, quien sufrió lesiones graves durante un partido en el Estadio Nemesio Diez.

El denunciante, Jorge Luis González Reyes, relató en conferencia de prensa que los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2022, durante un encuentro de Liguilla entre Toluca y Santos Laguna. Según explicó, otro aficionado cayó sobre él desde una grada, lo que le provocó fractura de esternón, lesión de rodilla y rabdomiólisis, una afección muscular grave.

González Reyes declaró que, tras su primera operación, el club dejó de comunicarse con él y no ofreció apoyo para su rehabilitación.

“Tras salir del hospital, se convirtió en silencio. No hubo seguimiento para procedimientos médicos posteriores, ni para la rehabilitación”, expresó.

Acompañado de su abogada y de su padre, señaló que la actitud de la directiva ha sido de indiferencia, a pesar de la gravedad de sus lesiones. Tres años después, asegura que no ha recibido justicia ni respuesta formal por parte del equipo.

El aficionado también aseguró que el club, lejos de buscar una solución, intentó presionarlo para desistir de la vía legal. En una reunión con directivos, incluyendo al director Francisco Suniaga Conde, habrían recibido advertencias sobre el poder del club para alargar el proceso judicial.