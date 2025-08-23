Afición mexicana nombra en X nuevo clásico del futbol: Burnley vs Sunderland [resultados]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el arranque de la Liga Europea, la cuenta de X @MakinaAzulMx público un comentario en el que proponía elegir a un nuevo equipo para que la afición mexicana apoyara.
En dicho post se pedía que las propuestas fueran de equipos a los que no se les tenía en consideración para ganar la liga.
Posteriormente y luego de varias propuestas, terminó ganando el equipo de Sunderland, que tras 8 años en segunda división acaba de ascender a la Premier League.
"Como ven si con este arranque de liga europea todo Twitter fútbol agarramos a un equipo underdog para apoyar y seguirlo para que el club europeo diga que vergas porque nos apoyan unos horribles mejicanos?" (sic), se publicó en la mencionada cuenta.
El tweet se salió de control y pronto llegó a oídos de la cuenta oficial de Sunderland AFC, en la que comenzaron a mostrar su agradecimiento a la comunidad mexicana.
Por su parte la afición comenzó a llamar el "nuevo clásico del futbol" al partido de Burnley vs Sunderland que se enfrentaron este día en el estadio Turf Moor, Inglaterra.
Finalmente, el partido concluyó con la derrota del equipo Sunderland 2 a 0 a favor de Burnley.
