Afición mexicana nombra en X nuevo clásico del futbol: Burnley vs Sunderland [resultados]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el arranque de la Liga Europea, la cuenta de X @MakinaAzulMx público un comentario en el que proponía elegir a un nuevo equipo para que la afición mexicana apoyara.

En dicho post se pedía que las propuestas fueran de equipos a los que no se les tenía en consideración para ganar la liga.

Posteriormente y luego de varias propuestas, terminó ganando el equipo de Sunderland, que tras 8 años en segunda división acaba de ascender a la Premier League.

"Como ven si con este arranque de liga europea todo Twitter fútbol agarramos a un equipo underdog para apoyar y seguirlo para que el club europeo diga que vergas porque nos apoyan unos horribles mejicanos?" (sic), se publicó en la mencionada cuenta.