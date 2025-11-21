Afición del Atlético Morelia, entre la ilusión y el descontento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras varios descalabros en temporadas anteriores, esta es la segunda vez que el Atlético Morelia llega a una semifinal de forma consecutiva y aunque la afición ya se organiza para viajar a Irapuato en caravana el próximo sábado para el partido de vuelta, los hinchas afirman que viven entre la ilusión y el descontento, aunque no con la plantilla, sino con la administración misma que afirmó, ha sido mala.
Iván Santos, uno de los hinchas del Poniente indicó que cada barrio se está organizando para sacar una van para salir en caravana desde el Pabellón Don Vasco e ir seguros en carretera hacia Irapuato a partir de las nueve de la mañana y llegar a apoyar a los Canarios en un partido que será decisivo, pues los del Morelia necesitan ganar para obtener su pase a la final del torneo Apertura 2025.
No obstante, Iván explicó que la afición está viviendo sentimientos encontrados, pues consideró que siempre han estado con el equipo, pese a las decisiones del presidente del club, José Luis Higuera. Apuntó que ha hecho muchas promesas, pero en realidad los hechos dicen otra cosa, situación que conforme pasa el tiempo desgasta a los que siempre se encuentran en las gradas.
"Malamente uno se va acostumbrando a las fallas administrativas, a las decisiones raras, a la falta de claridad. Y claro, eso termina afectando también la conexión entre la hinchada y el club. En este último partido, por ejemplo, contra Irapuato, mucha gente que estuvo en el estadio lo notó: no hubo lleno de gradas tan fuerte como antes se generaba la entrada", dijo.
No obstante cuando el equipo entró en liguilla, la afición sintió alegría y un respiro enorme; Santos acotó que después de un torneo complicado el hecho de estar dentro renueva la esperanza de la afición y que la expectativa es ver al Atlético Morelia siempre arriba, compitiendo por el campeonato pues es el estándar que la afición exige y merece.
Por su parte, William Ayala, afirmó que el Atlético Morelia e Irapuato tienen una rivalidad con historia, pues fueron los dos primeros equipos en crear la Segunda División, además de tener semifinales importantes, como la del 2000, cuando los Canarios eliminaron a los Freseros y posteriormente se coronaron campeones contra Toluca en el invierno de ese año.
"Se siente satisfactorio ya que los resultados se están dando a nuestro favor, creo que un factor importante ha sido el director técnico que ha arriesgado a los jugadores en las posiciones adecuadas para que funcionen bien las estrategias, esperemos que así siga", dijo.
Finalmente, Brayan Avonce de "Los Alambrados" del Poniente refirió que esta temporada ha sido una mezcla de esperanza, nerviosismo y orgullo, pues conforme avanzó el torneo, el equipo demostró que tenía con qué pelear, pero también hubo momentos en los que no convenció a la afición.
"Las sensaciones de los partidos han sido intensas tanto en la jaula como en la cancha. Algunos duelos se resolvieron con carácter, otros con oficio, esta mezcla de garra y orden (..) Jugar en cancha ajena siempre pesa, pero Morelia ya nos demostró en la fase regular que puede ir a ese estadio y ganar con autoridad", finalizó.
BCT