Afición del Atlético Morelia, entre la ilusión y el descontento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras varios descalabros en temporadas anteriores, esta es la segunda vez que el Atlético Morelia llega a una semifinal de forma consecutiva y aunque la afición ya se organiza para viajar a Irapuato en caravana el próximo sábado para el partido de vuelta, los hinchas afirman que viven entre la ilusión y el descontento, aunque no con la plantilla, sino con la administración misma que afirmó, ha sido mala.

Iván Santos, uno de los hinchas del Poniente indicó que cada barrio se está organizando para sacar una van para salir en caravana desde el Pabellón Don Vasco e ir seguros en carretera hacia Irapuato a partir de las nueve de la mañana y llegar a apoyar a los Canarios en un partido que será decisivo, pues los del Morelia necesitan ganar para obtener su pase a la final del torneo Apertura 2025.

No obstante, Iván explicó que la afición está viviendo sentimientos encontrados, pues consideró que siempre han estado con el equipo, pese a las decisiones del presidente del club, José Luis Higuera. Apuntó que ha hecho muchas promesas, pero en realidad los hechos dicen otra cosa, situación que conforme pasa el tiempo desgasta a los que siempre se encuentran en las gradas.