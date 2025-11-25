Adidas lanza tenis Samba edición especial por el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco más de seis meses del inicio del Mundial 2026, la marca Adidas reveló una edición especial de sus icónicos tenis Samba, inspirados en el balón oficial del torneo y en colaboración con Dominic “The Shoe Surgeon” Ciambrone, reconocido diseñador de calzado personalizado.

Este modelo exclusivo, bautizado como Adidas Samba Trionda, representa un homenaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los nuevos Samba presentan la silueta clásica del modelo, con una lengüeta alargada y colores idénticos a los del balón Trionda, el esférico oficial del torneo, también fabricado por Adidas.

El diseño combina la nostalgia del calzado tradicional con una estética moderna, ideal para fanáticos del futbol y coleccionistas.