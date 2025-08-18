¿Adiós West Ham? Edson Álvarez en la órbita del Fenerbahçe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nombre del mediocampista mexicano Edson Álvarez ha comenzado a sonar con fuerza en los pasillos del Fenerbahçe de Turquía, luego de que el reconocido técnico José Mourinho solicitara su fichaje como una de las piezas clave para reforzar al club de cara a la nueva temporada.

La información fue revelada por el periodista italiano Fabrizio Romano, una de las fuentes más confiables en cuanto a movimientos del mercado de fichajes en Europa. En su reporte, señaló que el equipo turco “ha iniciado conversaciones para fichar a Edson Álvarez como nuevo centrocampista”, y destacó que el jugador de 27 años es “muy deseado por José Mourinho”.

En días recientes, el Ajax de Ámsterdam también había sido mencionado como posible destino para el jugador mexicano, quien dejó una grata impresión durante su etapa previa en la Eredivisie. Sin embargo, el interés del Fenerbahçe ha elevado la especulación sobre cuál será el próximo paso en la carrera del futbolista originario de Tlalnepantla, Estado de México.

"Álvarez está considerando sus opciones. Aún no hay una decisión", informó Romano a través de sus redes sociales, dejando claro que el mediocampista analiza cuidadosamente su futuro, luego de haber debutado en la Premier League con el West Ham apenas en 2023.

Actualmente, el valor de mercado de Edson Álvarez ronda los 25 millones de euros, una cifra inferior a los 35 millones con los que fue tasado cuando se incorporó a los Hammers. Pese a ello, sigue siendo considerado uno de los mediocampistas más consistentes del continente y una figura consolidada de la Selección Mexicana.