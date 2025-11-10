Adiós inesperado: Jaime Lozano deja Pachuca en medio del torneo

Mediante un comunicado oficial, el club hidalguense informó que la decisión se tomó tras un “diálogo abierto y en común acuerdo”, y agradeció al estratega nacional por su entrega diaria y por representar los valores de la institución tanto dentro como fuera de la cancha.

“Jaime es, ante todo, un hombre íntegro, un profesional de primer nivel y una persona cuya calidad humana dejó huella en el club”, señala el documento firmado por la directiva de los Tuzos.