Adiós inesperado: Jaime Lozano deja Pachuca en medio del torneo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de haber asegurado su participación en el Play-In del Apertura 2025, el Club Pachuca anunció este viernes la salida de Jaime Lozano como director técnico del primer equipo, apenas seis meses después de su llegada al banquillo.
Mediante un comunicado oficial, el club hidalguense informó que la decisión se tomó tras un “diálogo abierto y en común acuerdo”, y agradeció al estratega nacional por su entrega diaria y por representar los valores de la institución tanto dentro como fuera de la cancha.
“Jaime es, ante todo, un hombre íntegro, un profesional de primer nivel y una persona cuya calidad humana dejó huella en el club”, señala el documento firmado por la directiva de los Tuzos.
El técnico mexicano asumió el cargo en mayo de 2025, tras haber dirigido a la Selección Mexicana Sub-23 y obtenido la medalla de bronce en Tokio 2020. Su llegada generó altas expectativas en un equipo joven y con proyección internacional, pero los resultados irregulares en el torneo habrían motivado la decisión.
La institución añadió que en los próximos días dará a conocer quién tomará las riendas del equipo de cara al repechaje del torneo.
SHA