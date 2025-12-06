¡Adiós ilusión! Cristiano Ronaldo no jugará en México durante el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ilusión de ver a Cristiano Ronaldo disputar un partido oficial de Copa del Mundo en territorio mexicano se desvaneció este sábado. La FIFA confirmó las sedes y horarios del Grupo K, donde jugará Portugal, y ninguno de sus encuentros se llevará a cabo en México.
Aunque inicialmente existía la posibilidad de que el conjunto lusitano pisara el Estadio Azteca o Guadalajara, el calendario oficial establece que Portugal jugará toda su fase de grupos en Estados Unidos, específicamente en las ciudades de Houston y Miami.
Estos son los partidos del Grupo K con horarios ajustados al tiempo del centro de México (CDMX):
17 de junio – 11:00 h CDMX
Portugal vs Repechaje (Rep. del Congo / Jamaica / Nueva Caledonia) — Houston
23 de junio – 11:00 h CDMX
Portugal vs Uzbekistán — Houston
27 de junio – 17:30 h CDMX
Colombia vs Portugal — Miami
La única posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en México durante el Mundial sería si Portugal clasifica como uno de los mejores terceros lugares del torneo y le toca jugar su partido de octavos de final en Ciudad de México, sede asignada para uno de esos cruces. Sin embargo, este escenario dependerá de múltiples combinaciones y no está garantizado.
La decisión de la FIFA de asignar sus partidos a Estados Unidos ha generado decepción entre fanáticos del fútbol, que ya veían probable su presencia en estadios mexicanos.
BCT