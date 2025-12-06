¡Adiós ilusión! Cristiano Ronaldo no jugará en México durante el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ilusión de ver a Cristiano Ronaldo disputar un partido oficial de Copa del Mundo en territorio mexicano se desvaneció este sábado. La FIFA confirmó las sedes y horarios del Grupo K, donde jugará Portugal, y ninguno de sus encuentros se llevará a cabo en México.

Aunque inicialmente existía la posibilidad de que el conjunto lusitano pisara el Estadio Azteca o Guadalajara, el calendario oficial establece que Portugal jugará toda su fase de grupos en Estados Unidos, específicamente en las ciudades de Houston y Miami.

¿Dónde y cuándo juega Portugal?

Estos son los partidos del Grupo K con horarios ajustados al tiempo del centro de México (CDMX):