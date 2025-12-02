Adiós Caliente TV: plataforma se transforma en FOX One en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Caliente TV, la app de streaming especializada en deportes, dejará de operar oficialmente en México antes de que termine 2025. En su lugar, los usuarios verán una nueva plataforma con la marca FOX One, como parte de la integración con el ecosistema de FOX.

La transición no es sorpresiva: hace seis meses FOX compró Caliente TV y anunció sus planes de fusión. Desde diciembre, la app desapareció de las tiendas digitales y su sitio web redirige automáticamente a FOX One, que ya opera con el mismo catálogo, interfaz y precios.

A pesar del cambio de marca, los precios de FOX One se mantienen igual que los que ofrecía Caliente TV:

$175 pesos al mes

$1,680 pesos al año

La suscripción permite ver contenido en tres dispositivos simultáneos y está disponible desde: