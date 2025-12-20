¿Adiós a lo gratis? Fan Fest del Mundial cobrará entrada por primera vez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el Fan Fest —espacio emblemático para quienes no cuentan con boletos para los estadios— dejará de ser gratuito. La sede conjunta de Nueva York / Nueva Jersey anunció que cobrará entrada para su Fan Zone durante el Mundial 2026.

Tradicionalmente, el Fan Fest de la FIFA ha sido un evento sin costo que ofrece pantallas gigantes, conciertos, gastronomía local y un ambiente festivo para miles de seguidores del futbol. En ediciones pasadas como Alemania 2006 o Brasil 2014, estos espacios se consolidaron como el corazón del Mundial fuera de los estadios.

Sin embargo, la organización del Mundial 2026 confirmó que en la sede de Nueva York / Nueva Jersey, el acceso al Fan Zone tendrá un costo de 12.50 dólares, es decir, cerca de 223 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

El Fan Zone se ubicará en el distrito de Queens, y los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster. Existe una promoción inicial: si se compran antes del 31 de diciembre de 2025, la segunda entrada para la semana inaugural (del 11 al 16 de junio de 2026) tendrá un 50% de descuento.

El anuncio ha generado polémica entre los fanáticos, quienes temen que el cobro se extienda a otras sedes del torneo. Hasta ahora, Nueva York / Nueva Jersey es la única ciudad que ha confirmado este nuevo modelo.