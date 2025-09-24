¿Adiós a La Corregidora? Querétaro proyecta nuevo estadio exclusivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Querétaro busca dar un paso importante en su historia con la construcción de un nuevo estadio de futbol, según reveló el periodista deportivo David Medrano, de TV Azteca.

De acuerdo con el comunicador, la directiva encabezada por Marc Spiegel trabaja en un proyecto que permitiría a los Gallos Blancos tener un recinto propio, ya que actualmente juegan en el Estadio La Corregidora, inmueble que pertenece al gobierno estatal.

“La intención es tener un estadio exclusivo para el club, donde también puedan organizar eventos más allá del futbol”, señaló Medrano.

mrj