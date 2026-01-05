Deportes

Adiós a Florentino López, histórico arquero del Toluca y referente del fútbol mexicano

El arquero español naturalizado mexicano fue figura clave en la época dorada del Toluca
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fútbol mexicano se viste de luto tras el fallecimiento de Florentino López López, histórico arquero del Deportivo Toluca FC, quien murió este 5 de enero de 2026, a los 91 años de edad.

A través de redes sociales oficiales, tanto la Liga MX como el Toluca FC lamentaron su partida, reconociendo su papel fundamental en la historia del club durante la década de los 60.

Trayectoria destacada

Florentino López nació el 24 de agosto de 1934 en Navalmoral de la Mata, España, y se consolidó en México como una de las figuras más relevantes del fútbol profesional.
Después de pasar por equipos como Club Irapuato en Segunda División, llegó al Toluca donde jugó más de una década, disputando alrededor de 366 partidos oficiales.

Títulos y logros principales

López fue pieza clave en la conquista del bicampeonato de Liga MX en las temporadas 1966–67 y 1967–68, así como en la obtención del título de Campeón de Campeones en dos ocasiones y el trofeo de la Concacaf 1968.

Toluca FC
Florentino López
bicampeón Liga MX

