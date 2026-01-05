Adiós a Florentino López, histórico arquero del Toluca y referente del fútbol mexicano

Trayectoria destacada

Florentino López nació el 24 de agosto de 1934 en Navalmoral de la Mata, España, y se consolidó en México como una de las figuras más relevantes del fútbol profesional.

Después de pasar por equipos como Club Irapuato en Segunda División, llegó al Toluca donde jugó más de una década, disputando alrededor de 366 partidos oficiales.

Títulos y logros principales

López fue pieza clave en la conquista del bicampeonato de Liga MX en las temporadas 1966–67 y 1967–68, así como en la obtención del título de Campeón de Campeones en dos ocasiones y el trofeo de la Concacaf 1968.

