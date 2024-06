Adelanta José Ramón Fernández que su retiro sería pronto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José Ramón Fernández adelantó en entrevista que posiblemente su retiro del mundo informativo de los deportes se dé pronto.

Fue en una charla con Roberto Gómez Junco, para "Diálogos sin Balón", que el comentarista dijo que aunque quisiera seguir dedicándose a su carrera, sabe que habrá un final, que no estaría lejano.

En este sentido, y aunque no dio fechas, comentó que por ahora se encuentra bien en su puesto de trabajo en ESPN.

Por último, compartió que se encuentra bien de salud y admitió que le dolerá cuando deje su carrera profesional:

“Creo que ya se aproxima mi retiro, lo sé perfectamente. Me duele, pero la vida es así, llega un momento en el que estoy bien, tengo mi memoria corta, no tengo enfermedades... Ahora me encuentro muy bien, estoy trabajando en ESPN y posiblemente en poco tiempo esté despidiéndome”.