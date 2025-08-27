Acusan de racismo a José Ramón Fernández tras comentarios sobre jugador del América

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbolista francés Allan Saint-Maximin tuvo un debut soñado con el Club América al marcar gol en la victoria frente al Atlas en el Estadio Jalisco. Su actuación generó entusiasmo entre la afición azulcrema, que celebró sus cualidades físicas y técnicas.

Sin embargo, el debut también estuvo acompañado de polémica luego de que el periodista deportivo José Ramón Fernández (Joserra) criticara duramente al jugador en el programa Enfocados. “Es un tribunero y además feroz, está gordo”, declaró.

El comentario surgió cuando John Sutcliffe señaló que el francés había conectado con la tribuna, a lo que Joserra respondió con otra frase que generó molestia: “Claro, con esos pelos y esas rastas”.

Las palabras del veterano comentarista no pasaron desapercibidas y provocaron indignación entre aficionados en redes sociales, quienes lo acusaron de expresarse de manera despectiva e incluso racista hacia el jugador del América.