¡Actívate! Realizarán jornada masiva de ejercicio al aire libre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de promover la salud y el bienestar en la comunidad, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia (IMCUFIDE) convocó a una activación física masiva el próximo 25 de octubre en la Unidad Deportiva INDECO, a partir de las 8:00 de la mañana.

La actividad, que forma parte de las estrategias de cultura física impulsadas por el municipio, es completamente gratuita y está abierta a personas de todas las edades y niveles de condición física.

Durante la jornada, se realizarán rutinas de calentamiento, ejercicios aeróbicos, baile y dinámicas grupales en un ambiente familiar y al aire libre. La intención es incentivar estilos de vida activos y fortalecer los lazos comunitarios.