¡A un paso de la Liguilla! Atlético Morelia sigue en zona de clasificación tras J14

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia consiguió una victoria valiosa en la Jornada 14 de la Liga Expansión MX que lo mantiene en la lucha directa por clasificar a la Fase Final del torneo Apertura 2025.
El conjunto michoacano derrotó 1-0 a Leones Negros con un gol en los minutos finales del encuentro, lo que le permitió llegar a 18 puntos y ubicarse en la octava posición de la tabla general, por encima de Venados y Alebrijes, quienes también buscan un lugar en la siguiente fase.
La tabla es liderada por Cancún FC con 30 puntos, seguido por Atlante (29) y Zacatecas Mineros (27), estos últimos ya con boleto asegurado a la Liguilla. En el caso de Morelia, la victoria le permite depender de sí mismo en la última jornada para clasificar.
El cierre del torneo ha sido intenso y dramático. Equipos como Irapuato, que logró un gol al minuto 89 para sellar su pase, y otros como Alebrijes y Tepatitlán, pelean punto a punto los últimos lugares de clasificación.
Morelia debe ganar su último partido de la fase regular para asegurar su pase, sin necesidad de depender de combinaciones de resultados. En caso de empatar o perder, dependería del resultado de equipos cercanos en puntos como Venados y Alebrijes.
SHA