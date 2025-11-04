Deportes

¡A un paso de la Liguilla! Atlético Morelia sigue en zona de clasificación tras J14

Con 18 puntos, Atlético Morelia se mantiene en zona de clasificación tras vencer a Leones Negros en la Jornada 14
¡A un paso de la Liguilla! Atlético Morelia sigue en zona de clasificación tras J14
camorelia.com
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia consiguió una victoria valiosa en la Jornada 14 de la Liga Expansión MX que lo mantiene en la lucha directa por clasificar a la Fase Final del torneo Apertura 2025.

Te puede interesar:
En Noche de Muertos gana el Atlético Morelia contra Tlaxcala
¡A un paso de la Liguilla! Atlético Morelia sigue en zona de clasificación tras J14

El conjunto michoacano derrotó 1-0 a Leones Negros con un gol en los minutos finales del encuentro, lo que le permitió llegar a 18 puntos y ubicarse en la octava posición de la tabla general, por encima de Venados y Alebrijes, quienes también buscan un lugar en la siguiente fase.

⚽ El panorama tras la Jornada 14

La tabla es liderada por Cancún FC con 30 puntos, seguido por Atlante (29) y Zacatecas Mineros (27), estos últimos ya con boleto asegurado a la Liguilla. En el caso de Morelia, la victoria le permite depender de sí mismo en la última jornada para clasificar.

El cierre del torneo ha sido intenso y dramático. Equipos como Irapuato, que logró un gol al minuto 89 para sellar su pase, y otros como Alebrijes y Tepatitlán, pelean punto a punto los últimos lugares de clasificación.

🔜 ¿Qué necesita Atlético Morelia?

Morelia debe ganar su último partido de la fase regular para asegurar su pase, sin necesidad de depender de combinaciones de resultados. En caso de empatar o perder, dependería del resultado de equipos cercanos en puntos como Venados y Alebrijes.

SHA

Club Atlético Morelia
Liga Expansión MX

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com