¡A un paso de la Liguilla! Atlético Morelia sigue en zona de clasificación tras J14

⚽ El panorama tras la Jornada 14

La tabla es liderada por Cancún FC con 30 puntos, seguido por Atlante (29) y Zacatecas Mineros (27), estos últimos ya con boleto asegurado a la Liguilla. En el caso de Morelia, la victoria le permite depender de sí mismo en la última jornada para clasificar.

El cierre del torneo ha sido intenso y dramático. Equipos como Irapuato, que logró un gol al minuto 89 para sellar su pase, y otros como Alebrijes y Tepatitlán, pelean punto a punto los últimos lugares de clasificación.

🔜 ¿Qué necesita Atlético Morelia?

Morelia debe ganar su último partido de la fase regular para asegurar su pase, sin necesidad de depender de combinaciones de resultados. En caso de empatar o perder, dependería del resultado de equipos cercanos en puntos como Venados y Alebrijes.

SHA