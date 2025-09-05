A un año del Mundial 2026, estos son los equipos clasificados hasta ahora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A exactamente un año de que inicie el Mundial 2026, ya son 17 los países clasificados para la justa más importante del futbol, que será inaugurada el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca y cuya final se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La próxima Copa del Mundo será la primera en la historia en contar con 48 selecciones y con tres naciones anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá.

Hasta el momento, ninguna selección europea ha asegurado su lugar. Las confederaciones de Asia y Conmebol dominan la lista de clasificados, con seis equipos cada una.

Países con boleto asegurado al Mundial 2026: