A un año del Mundial 2026, estos son los equipos clasificados hasta ahora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A exactamente un año de que inicie el Mundial 2026, ya son 17 los países clasificados para la justa más importante del futbol, que será inaugurada el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca y cuya final se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La próxima Copa del Mundo será la primera en la historia en contar con 48 selecciones y con tres naciones anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá.
Hasta el momento, ninguna selección europea ha asegurado su lugar. Las confederaciones de Asia y Conmebol dominan la lista de clasificados, con seis equipos cada una.
Países con boleto asegurado al Mundial 2026:
México (Concacaf, anfitrión)
Estados Unidos (Concacaf, anfitrión)
Canadá (Concacaf, anfitrión)
Japón (Asia)
Nueva Zelanda (Oceanía)
Irán (Asia)
Argentina (Conmebol)
Uzbekistán (Asia)
Corea del Sur (Asia)
Jordania (Asia)
Australia (Asia)
Brasil (Conmebol)
Ecuador (Conmebol)
Uruguay (Conmebol)
Colombia (Conmebol)
Paraguay (Conmebol)
Marruecos (África)
La FIFA distribuyó los 48 lugares entre sus seis confederaciones de la siguiente forma:
UEFA: 16 boletos directos (16 disponibles).
África: 9 boletos directos (8 disponibles) + 1 repechaje.
Asia: 8 boletos directos (2 disponibles) + 1 repechaje.
Concacaf: 3 boletos a los anfitriones + 3 directos (3 disponibles) + 2 repechajes.
Conmebol: 6 boletos directos (ya ocupados) + 1 repechaje.
Oceanía: 1 boleto directo (ya ocupado) + 1 repechaje.
Con la cuenta regresiva en marcha, las eliminatorias en cada región definirán a las 31 selecciones restantes que completarán el cartel del Mundial 2026.
