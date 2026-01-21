¿A qué hora y dónde ver la pelea de Chávez Jr. vs Sacco?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de casi siete meses de ausencia, Julio César Chávez Jr. regresará este sábado al ring para enfrentar al argentino Ángel Julián Sacco en un combate que marca una nueva oportunidad para reivindicar su carrera y el legado de su apellido en el boxeo mexicano.

La pelea se llevará a cabo el sábado 24 de enero en la Arena Potosí, en San Luis Potosí, y podrá verse en punto de las 23:00 horas (tiempo del centro de México) a través de la señal de Canal 7 de TV Azteca.

Chávez Jr. vuelve a la actividad tras una difícil etapa personal y deportiva. En su más reciente combate, realizado en junio de 2025, sufrió una humillante derrota ante el influencer estadounidense Jake Paul, quien lo venció por decisión unánime en 10 rounds.