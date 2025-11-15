¿A qué hora y dónde ver el México vs Uruguay?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana volverá a la cancha este sábado 15 de noviembre para enfrentarse a Uruguay en un duelo correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, con miras al Mundial 2026. El partido dará inicio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Este será un encuentro clave para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que buscará romper una racha de empates ante Japón, Corea del Sur y Ecuador, además de sacudirse la derrota por 4-0 frente a Colombia.
El partido se podrá seguir en vivo y completamente gratis a través de televisión abierta y plataformas digitales. Estas son las opciones confirmadas:
Canal 5
Azteca 7
TUDN
ViX Premium (transmisión por streaming de paga)
Azteca Deportes App (disponible para móviles y web)
La cobertura dará inicio desde las 18:50 horas, con análisis previo, alineaciones y comentarios en vivo antes del silbatazo inicial.
Uruguay llega con una plantilla plagada de estrellas como Ronald Araújo, Facundo Torres, José María Giménez, Santiago Bueno, Maximiliano Araújo y Rodrigo Zalazar, bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa.
México no ha tenido buenos resultados recientes frente a selecciones sudamericanas. Perdió contra Colombia (4-0), además de acumular derrotas ante Brasil, Uruguay y Venezuela, y un empate con Ecuador.
Después de este compromiso, la Selección Mexicana enfrentará a Paraguay el próximo miércoles 18 de noviembre, cerrando su actividad en esta fecha FIFA. Será hasta 2026 cuando reanude su preparación con juegos programados ante selecciones como Portugal y Argentina.
mrh