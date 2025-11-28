¿A qué hora y dónde ver el América vs. Rayados este sábado?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana se conocerán los cuatro equipos semifinalistas del Apertura 2025 y uno de los enfrentamientos más esperados es el que protagonizarán América y Monterrey, el sábado 29 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se definirá al primer clasificado a la siguiente ronda.

En el partido de ida, los Rayados de Monterrey hicieron valer su condición de local y se impusieron 2-0 con goles de Sergio Canales y un autogol de Igor Lichnovsky. Los regiomontanos fueron ampliamente superiores y tuvieron oportunidades para ampliar su ventaja, pero dejaron con vida a un América que suele crecer en casa y en momentos clave.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar?

América , por haber terminado en mejor posición en la tabla, avanza con una victoria por dos goles de diferencia (2-0 le basta).

Monterrey puede avanzar incluso con una derrota por un gol o, por supuesto, con cualquier empate o victoria.

El técnico André Jardine recuperará a Allan Saint-Maximin, quien se ausentó del primer duelo, mientras que su homólogo Domènec Torrent no podrá contar con Lucas Ocampos, quien sufrió una fractura en la mano.

Aunque el escenario luce complicado, América ha demostrado ser experto en remontadas históricas, como aquella en la final del Clausura 2013 ante Cruz Azul, donde revirtió un 2-0 en los últimos minutos para luego consagrarse en penales.