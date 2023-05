A proceso, Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El expresidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, fue vinculado a proceso por el delito de peculado luego de una audiencia que duró casi 20 horas, y se llevó a cabo en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Se le acusa de apropiarse de 8.7 millones de dólares que la FMN recibió del Estado, y aunque su defensa intentó evitar que la Fiscalía General de la República continuara la investigación, esto fue imposible.

“Yo vengo a una sola cosa, a que se esclarezcan los hechos. Nunca hubo un desvío de los millones que están fantaseando, sino de ningún centavo”, comentó Todorov a su arribo.

"Ha sido algo muy triste. No hubo ese deseo de la fiscalía a una colaboración. Esta investigación se ha hecho en una auditoria forense de niveles titánicos. Las afectaciones a nivel de salud que tengo documentadas han sido lamentables (…), pido que no me vinculen a proceso”.

Sin embargo, Kiril Todorov continuará su proceso en libertad, pero no tiene permitido abandonar la CDMX, ni el país.

En la audiencia estuvieron presentes representantes de la Conade y de la Auditoría Superior de la Federación, por parte del organismo que regula el deporte en el país.

EA