¡A moverse! Rommel Pacheco impulsa la activación física en Michoacán

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, encabezó en Uruapan una jornada masiva de activación física “Ponte Pila”, con la participación de más de 200 personas de todas las edades.