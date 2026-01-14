¡A moverse! Rommel Pacheco impulsa la activación física en Michoacán

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, encabezó en Uruapan una jornada masiva de activación física “Ponte Pila”, con la participación de más de 200 personas de todas las edades.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio municipal y contó con rutinas dirigidas por promotores deportivos, así como la presencia activa de adultos mayores y niñas y niños que disfrutaron de una jornada dinámica, promoviendo la salud física y la convivencia comunitaria.
El evento fue organizado por la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de Michoacán (Cecufid) en coordinación con la Conade, y forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno federal bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
