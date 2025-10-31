A los 15 años, Alison busca llegar a Primera; su familia la apoya con matraca, lona y corazón

"Yo jugué futbol toda mi vida, sigo jugando de forma amateur, y de ahí le nació el amor por el futbol. Yo la he apoyado siempre. Desde los cinco años ha jugado en varios equipos, y hoy se le está cumpliendo el primer paso de su sueño, porque la meta es llegar a Primera División", expresó con orgullo.

Añadió que nota al equipo mucho más sólido y con mayor presencia ofensiva en comparación con los primeros encuentros, como el de este viernes correspondiente a la jornada 5 del Torneo de la Tercera División Profesional, jugado en casa de los Zorros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

“Estoy muy contento y, sobre todo, tengo un doble gusto por mi hija, que desde pequeña ha perseguido este sueño. Esperamos que haya más apertura para las mujeres en el futbol.”

Miguel Ángel también reconoció el esfuerzo físico y mental que realizan las jóvenes futbolistas, quienes —dijo— avanzan gracias al respaldo de sus familias, pero también por su entrega en cada entrenamiento y partido.

Alison tiene apenas 15 años. Juega como mediocampista ofensiva, domina ambos perfiles y también puede desempeñarse como delantera. Sueña con llegar a la Primera División, y desde ya, cuenta con el respaldo incondicional de su familia, que la sigue desde la primera fila... incluyendo a su orgullosa abuela.

