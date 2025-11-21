¡A cuartos! Selección Mexicana U17 de voleibol vence 3–0 a Cuba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana de Voleibol varonil sub-17 avanzó a los cuartos de final del Torneo Norceca U17, que se disputa en Managua, capital de Nicaragua, tras vencer de forma contundente a su similar de Cuba.

El equipo nacional cerró la fase de grupos con una victoria por 3–0, con parciales de 25–15, 25–23 y 25–20, resultado que le permitió asegurar el segundo lugar del Grupo B.