76ers reviven la era Iverson con uniforme clásico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Philadelphia 76ers anunciaron el lanzamiento de su nuevo uniforme Hardwood Classic Edition 2025-26 para conmemorar el 25.º aniversario del equipo campeón de la Conferencia Este de la temporada 2000-01, una escuadra histórica liderada por Allen Iverson y dirigida por Larry Brown.

Inspirado en el uniforme negro que marcó época, el nuevo diseño replica el estilo visual del año 2001 pero adaptado a las exigencias atléticas modernas a través del chasis de alto rendimiento de Nike. Esta edición especial se estrenará en cancha el sábado 8 de noviembre, cuando los 76ers enfrenten a los Toronto Raptors.

El uniforme será parte de las 14 noches de "Celebración del 25.º Aniversario" en las que el equipo jugará en casa con esta indumentaria y una cancha tematizada. También lo usarán en seis partidos de visitante ante equipos contendientes de esa misma campaña histórica.