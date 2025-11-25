48 selecciones, 12 grupos; así será el sorteo para el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de 200 días del silbatazo inicial, la FIFA ha develado el mecanismo con el que se definirá el camino de las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026, el primero en la historia con sede tripartita entre México, Estados Unidos y Canadá. La ceremonia del sorteo tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el icónico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, D.C.

La FIFA detalló que 42 selecciones ya clasificadas serán distribuidas en cuatro bombos de acuerdo con el ranking FIFA del 19 de noviembre. La distribución anticipa choques vibrantes, y aunque aún faltan seis boletos por definirse, el mapa futbolístico ya comienza a tomar forma.