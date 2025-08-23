¡29 de oro! México cierra con 129 medallas en los Panamericanos Junior de Asunción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un cierre dorado en natación artística, México finalizó su participación en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, con una cosecha total de 129 medallas, que lo ubicaron en el cuarto lugar del medallero general.

En el último día de actividades, este sábado 23 de agosto, el equipo mixto de natación artística, conformado por Nayeli Mondragón, Carolina Arzate, Camila Argumedo, Victoria Delgado, Citlali Nuño, Jacqueline Méndez, Daniela Ávila y Diego Villalobos, le dio a México su medalla de oro número 29, consolidando el buen paso de la delegación nacional.

A lo largo del evento, México sumó 45 medallas de plata y 55 de bronce, logrando mantenerse dentro del Top 5 del continente, solo por debajo de Brasil, Estados Unidos y Colombia.

De acuerdo con el balance de disciplinas, el atletismo fue el deporte que más preseas aportó al medallero nacional, con 19 medallas en total: 4 de oro, 5 de plata y 10 de bronce.