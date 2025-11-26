¿15 mdd por un juvenil? Chivas va con todo por Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbol mexicano podría estar ante uno de los movimientos más impactantes de la década: Chivas de Guadalajara estaría dispuesto a romper su estructura financiera para fichar al joven prodigio de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, de apenas 17 años. La cifra que se maneja —alrededor de 15 millones de dólares ($275,219,550.00 pesos)— no solo sorprende por su magnitud, sino por lo que representa: una apuesta sin precedentes por el talento joven nacional.
Aunque Mora tiene contrato vigente hasta finales de 2026, su salario actual ronda apenas los 2.4 millones de pesos anuales. Sin embargo, su valor de mercado es mucho mayor.
La decisión ahora recae en el jugador y en su entorno. Firmar con Chivas implicaría minutos, visibilidad, presión mediática y, quizás, consolidación. ¿Pero es el paso correcto antes de ir a Europa? ¿O será que un año más en Xolos lo prepararía mejor para ese salto inevitable?
La pelota está en la cancha de Xolos… y en los botines de Gilberto Mora.
