¿15 mdd por un juvenil? Chivas va con todo por Mora

Aunque Mora tiene contrato vigente hasta finales de 2026, su salario actual ronda apenas los 2.4 millones de pesos anuales. Sin embargo, su valor de mercado es mucho mayor.

La decisión ahora recae en el jugador y en su entorno. Firmar con Chivas implicaría minutos, visibilidad, presión mediática y, quizás, consolidación. ¿Pero es el paso correcto antes de ir a Europa? ¿O será que un año más en Xolos lo prepararía mejor para ese salto inevitable?

La pelota está en la cancha de Xolos… y en los botines de Gilberto Mora.