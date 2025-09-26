103 km/h y 70 metros de caída: el descenso récord de Sandro Dias en skate

La rampa, apodada por los locales como la “rampa de skate definitiva”, fue construida con paneles de madera contrachapada, cubriendo la fachada del edificio y convirtiéndola en un auténtico parque vertical. Sandro inició desde una altura de 55 metros y alcanzó los 70 metros en su descenso final, logrando una velocidad de 103.8 km/h con una tabla estándar.

Gracias a esta hazaña, Guinness World Records™ lo reconoció oficialmente por:

El drop-in más alto

La velocidad más rápida en patineta.

La hazaña convirtió en realidad un antiguo mito urbano de la comunidad skater de Porto Alegre, que durante años fantaseó con la posibilidad de patinar sobre la característica fachada del edificio. Incluso existían videos editados que simulaban esta proeza… hasta ahora.

Con más de tres décadas de trayectoria y conocido como “Mineirinho”, Sandro Dias sigue demostrando que la edad no es un límite para romper barreras en el deporte.

El live completo del descenso puede verse en: https://www.youtube.com/live/bZHZNsqNLzk

BCT