Única, la posibilidad de jugar por un título: Ricardo Valiño

Pero mañana jugamos una final, no tiene porque afectar, no hay que mezclar para nada una situación con otra, la posibilidad de jugar por un título es única, no sabemos si se va volver a repetir, si vamos a tener otra oportunidad, el resto lo deciden los directivos, la gente de la Liga, de la Federación, es algo que se escapa”

Ricardo Valiño, director técnico del Atlético Morelia