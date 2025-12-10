¡Última lucha! El Hijo del Santo dejará el ring tras 43 años de carrera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de más de cuatro décadas en el ring, El Hijo del Santo anunció su retiro definitivo de la lucha libre. La despedida tendrá lugar este sábado 13 de diciembre a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, en una función que promete ser histórica tanto para el público como para su familia.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el luchador confesó que esta decisión le deja sentimientos encontrados. “Se cierra este ciclo definitivamente”, expresó con voz serena pero nostálgica.
A pesar de dejar los cuadriláteros, aseguró que seguirá activo desde otras trincheras: “Falta mucho por hacer, lo que ya no quiero es exponerme en el ring”.
El Hijo del Santo compartió su preocupación por el rumbo que ha tomado la lucha libre actual, con combates cada vez más arriesgados. “Se exponen mucho los luchadores... puedes hacer un espectáculo bonito y de cuerpo a cuerpo”, opinó.
La velada tendrá un elemento aún más emotivo: su hijo, Santo Jr., expondrá la máscara frente a Ángel Blanco Jr., heredero de otro linaje histórico de la lucha libre.
Sin embargo, el compromiso familiar va más allá del combate: “Si mi hijo llega a perder, yo me comprometí a que yo me quito la máscara. Yo no quiero que se la quite él porque está iniciando su carrera. Pero confío en mi hijo”, aseguró con firmeza.
Con esta función, no sólo se cierra un capítulo en la historia del pancracio mexicano, sino que también se abre una nueva etapa para Santo Jr., quien buscará mantener vivo el legado de plata sobre el ring.
mrh