¡Última lucha! El Hijo del Santo dejará el ring tras 43 años de carrera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de más de cuatro décadas en el ring, El Hijo del Santo anunció su retiro definitivo de la lucha libre. La despedida tendrá lugar este sábado 13 de diciembre a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, en una función que promete ser histórica tanto para el público como para su familia.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el luchador confesó que esta decisión le deja sentimientos encontrados. “Se cierra este ciclo definitivamente”, expresó con voz serena pero nostálgica.

A pesar de dejar los cuadriláteros, aseguró que seguirá activo desde otras trincheras: “Falta mucho por hacer, lo que ya no quiero es exponerme en el ring”.

El Hijo del Santo compartió su preocupación por el rumbo que ha tomado la lucha libre actual, con combates cada vez más arriesgados. “Se exponen mucho los luchadores... puedes hacer un espectáculo bonito y de cuerpo a cuerpo”, opinó.