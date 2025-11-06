Última llamada a la Liguilla: Jornada 17 definirá todo en la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción llega al límite con la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que marcará el cierre de la fase regular. A partir de este viernes 7 de noviembre y hasta el domingo 9, se jugarán 9 partidos que definirán por completo los boletos directos a la Liguilla, el Play-In y la eliminación de varios clubes.

Tras 16 fechas disputadas, Cruz Azul llega como líder absoluto con 35 puntos, seguido muy de cerca por Toluca y América, ambos con 34 unidades. Estos tres clubes ya están clasificados directamente a la Liguilla. El cuarto cupo directo es para Tigres, que suma 33 puntos.

Así va la tabla antes de la Jornada 17:

Cruz Azul - 35 pts Toluca - 34 pts América - 34 pts Tigres - 33 pts Monterrey - 31 pts Chivas - 26 pts FC Juárez - 23 pts Pachuca - 22 pts Tijuana - 21 pts Pumas - 18 pts Atlas - 17 pts Atlético San Luis - 16 pts Necaxa - 15 pts Santos - 15 pts Mazatlán - 13 pts (Eliminado) León - 13 pts (Eliminado) Puebla - 9 pts (Eliminado)

Como se puede ver, del lugar 5 al 10 nada está escrito: los lugares para el Play-In están en juego, y varios clubes dependen de una combinación de resultados para mantenerse con vida.