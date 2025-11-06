Deportes

Del liderato al Play-In: todos los equipos se juegan algo en esta jornada final del Apertura 2025
Última llamada a la Liguilla: Jornada 17 definirá todo en la Liga MX
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción llega al límite con la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que marcará el cierre de la fase regular. A partir de este viernes 7 de noviembre y hasta el domingo 9, se jugarán 9 partidos que definirán por completo los boletos directos a la Liguilla, el Play-In y la eliminación de varios clubes.

Tras 16 fechas disputadas, Cruz Azul llega como líder absoluto con 35 puntos, seguido muy de cerca por Toluca y América, ambos con 34 unidades. Estos tres clubes ya están clasificados directamente a la Liguilla. El cuarto cupo directo es para Tigres, que suma 33 puntos.

Así va la tabla antes de la Jornada 17:

  1. Cruz Azul - 35 pts

  2. Toluca - 34 pts

  3. América - 34 pts

  4. Tigres - 33 pts

  5. Monterrey - 31 pts

  6. Chivas - 26 pts

  7. FC Juárez - 23 pts

  8. Pachuca - 22 pts

  9. Tijuana - 21 pts

  10. Pumas - 18 pts

  11. Atlas - 17 pts

  12. Atlético San Luis - 16 pts

  13. Necaxa - 15 pts

  14. Santos - 15 pts

  15. Mazatlán - 13 pts (Eliminado)

  16. León - 13 pts (Eliminado)

  17. Puebla - 9 pts (Eliminado)

Como se puede ver, del lugar 5 al 10 nada está escrito: los lugares para el Play-In están en juego, y varios clubes dependen de una combinación de resultados para mantenerse con vida.

¿Dónde ver y a qué hora se juegan los partidos?

Viernes 7 de noviembre

  • Juárez vs. Querétaro – 19:00 HRS | Estadio Benito Juárez
    📺 Canal 7, Caliente TV

  • Xolos vs. Atlas – 21:00 HRS | Estadio Caliente
    📺 FOX, Caliente TV, Caliente Streaming

  • Mazatlán vs. Necaxa – 21:00 HRS | Estadio El Encanto
    📺 Canal 7, Tubi, Caliente TV

Sábado 8 de noviembre

  • Tigres vs. Atlético San Luis – 17:00 HRS | Estadio Universitario
    📺 Canal 7, Tubi, Caliente TV

  • Chivas vs. Monterrey – 17:07 HRS | Estadio Akron
    📺 Prime Video

  • León vs. Puebla – 19:00 HRS | Estadio Nou Camp
    📺 FOX, Caliente TV

  • Toluca vs. América – 19:00 HRS | Estadio Nemesio Diez
    📺 Canal 5, TUDN, VIX

  • Cruz Azul vs. Pumas – 21:05 HRS | Estadio Azteca
    📺 Canal 5, TUDN, VIX

Domingo 9 de noviembre

  • Santos vs. Pachuca – 17:00 HRS | Estadio TSM Corona
    📺 VIX

Partidos a seguir con lupa:

  • Toluca vs. América: Dos equipos ya clasificados, pero con la cima en juego.

  • Cruz Azul vs. Pumas: La Máquina buscará cerrar como superlíder; Pumas necesita sumar sí o sí para no quedar fuera del Play-In.

  • Chivas vs. Monterrey: Ambos ya calificados, pero aún pueden escalar posiciones.

  • Santos vs. Pachuca: El último duelo de la jornada podría definir el último boleto al Play-In.

Árbitros designados destacados (Fuente: Comisión de Árbitros FMF):

  • Cruz Azul vs. Pumas: Fernando Hernández Gómez será el central.

  • Toluca vs. América: Luis Enrique Santander encabezará el equipo arbitral.

  • Chivas vs. Monterrey: Oscar Mejía García dirigirá el encuentro.

Liga MX
Jornada 17
Liguilla 2025

