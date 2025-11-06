Última llamada a la Liguilla: Jornada 17 definirá todo en la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción llega al límite con la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que marcará el cierre de la fase regular. A partir de este viernes 7 de noviembre y hasta el domingo 9, se jugarán 9 partidos que definirán por completo los boletos directos a la Liguilla, el Play-In y la eliminación de varios clubes.
Tras 16 fechas disputadas, Cruz Azul llega como líder absoluto con 35 puntos, seguido muy de cerca por Toluca y América, ambos con 34 unidades. Estos tres clubes ya están clasificados directamente a la Liguilla. El cuarto cupo directo es para Tigres, que suma 33 puntos.
Cruz Azul - 35 pts
Toluca - 34 pts
América - 34 pts
Tigres - 33 pts
Monterrey - 31 pts
Chivas - 26 pts
FC Juárez - 23 pts
Pachuca - 22 pts
Tijuana - 21 pts
Pumas - 18 pts
Atlas - 17 pts
Atlético San Luis - 16 pts
Necaxa - 15 pts
Santos - 15 pts
Mazatlán - 13 pts (Eliminado)
León - 13 pts (Eliminado)
Puebla - 9 pts (Eliminado)
Como se puede ver, del lugar 5 al 10 nada está escrito: los lugares para el Play-In están en juego, y varios clubes dependen de una combinación de resultados para mantenerse con vida.
Viernes 7 de noviembre
Juárez vs. Querétaro – 19:00 HRS | Estadio Benito Juárez
📺 Canal 7, Caliente TV
Xolos vs. Atlas – 21:00 HRS | Estadio Caliente
📺 FOX, Caliente TV, Caliente Streaming
Mazatlán vs. Necaxa – 21:00 HRS | Estadio El Encanto
📺 Canal 7, Tubi, Caliente TV
Sábado 8 de noviembre
Tigres vs. Atlético San Luis – 17:00 HRS | Estadio Universitario
📺 Canal 7, Tubi, Caliente TV
Chivas vs. Monterrey – 17:07 HRS | Estadio Akron
📺 Prime Video
León vs. Puebla – 19:00 HRS | Estadio Nou Camp
📺 FOX, Caliente TV
Toluca vs. América – 19:00 HRS | Estadio Nemesio Diez
📺 Canal 5, TUDN, VIX
Cruz Azul vs. Pumas – 21:05 HRS | Estadio Azteca
📺 Canal 5, TUDN, VIX
Domingo 9 de noviembre
Santos vs. Pachuca – 17:00 HRS | Estadio TSM Corona
📺 VIX
Toluca vs. América: Dos equipos ya clasificados, pero con la cima en juego.
Cruz Azul vs. Pumas: La Máquina buscará cerrar como superlíder; Pumas necesita sumar sí o sí para no quedar fuera del Play-In.
Chivas vs. Monterrey: Ambos ya calificados, pero aún pueden escalar posiciones.
Santos vs. Pachuca: El último duelo de la jornada podría definir el último boleto al Play-In.
Cruz Azul vs. Pumas: Fernando Hernández Gómez será el central.
Toluca vs. América: Luis Enrique Santander encabezará el equipo arbitral.
Chivas vs. Monterrey: Oscar Mejía García dirigirá el encuentro.
SHA