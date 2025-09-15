Óscar de la Hoya se burla del Canelo tras su derrota

A través de su cuenta de Instagram, De la Hoya publicó un video en el que aparece portando una camiseta con el mensaje “EAT MORE MEAT (come más carne)”, una clara referencia al caso de dopaje que involucró al Canelo en 2018, cuando dio positivo por clembuterol y atribuyó el resultado al consumo de carne contaminada.

En el video, De la Hoya se dirige con sarcasmo a quienes lo criticaron por sus anteriores declaraciones contra Álvarez, diciendo: “¡Te lo dije!... idiotas”.

La relación entre ambos boxeadores ha sido tensa desde 2020, cuando el Canelo rompió con Golden Boy Promotions, empresa dirigida por De la Hoya, tras múltiples desacuerdos relacionados con la gestión de su carrera.

Desde entonces, ambos han intercambiado declaraciones que revelan un conflicto profundo: mientras Álvarez acusa a De la Hoya de “falta de honestidad y profesionalismo”, el “Golden Boy” lo ha tildado de malagradecido y hasta lo ha responsabilizado por sus fracasos en el ring.