Éstos son los posibles rivales de México del Grupo A en el Mundial 2026

Durante el sorteo oficial celebrado en Washington DC, quedó determinado que el Grupo A estará conformado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y una selección que accederá vía repechaje intercontinental, la cual saldrá entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

México abrirá su participación enfrentando a Sudáfrica, mientras que su segundo compromiso será ante Corea del Sur, un equipo con experiencia mundialista y destacada presencia en torneos recientes.

El inicio del mundial está programado para el jueves 11 de junio de 2026, en un torneo que se extenderá hasta el domingo 19 de julio, donde México jugará en casa, arropado por su afición.

RYE-