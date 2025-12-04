Éstas serían las bajas del América tras bajo rendimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club América se encuentra en etapa de revisión interna, luego de concluir su participación en el torneo. De acuerdo con información publicada en la columna Entre Sombras, de Rubén Rodríguez, se prevé una reestructura del plantel, con posibles salidas de varios jugadores que no cumplieron con las expectativas en Coapa.
Aunque el proyecto deportivo y cuerpo técnico se mantienen estables, la directiva azulcrema ya trabaja en la planificación del próximo certamen, según el analista.
La decisión de hacer ajustes surge luego del análisis detallado del desempeño en el último encuentro, donde se detectaron dos deficiencias claves: fallas en la marca de Kevin Álvarez y la falta de presión de Brian Rodríguez "Maxi" ante centros del rival.
A esto se suma el problema constante de lesiones y fichajes que no lograron consolidarse.
Además, el club enfrenta un obstáculo común en la Liga MX: el límite de plazas para jugadores no formados en México, situación que restringe la posibilidad de fichar refuerzos extranjeros. Por ello, el América evalúa movimientos que abran espacio en la plantilla y permitan mayor flexibilidad.
Entre los jugadores señalados como posibles bajas están:
Kevin Álvarez
Iker Dávila
Igor Lichnovsky
También se contempla buscar al sustituto de Henry Martín, lo que sugiere que el delantero mexicano podría estar viviendo sus últimos torneos con las Águilas.
RYE-