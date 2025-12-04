Éstas serían las bajas del América tras bajo rendimiento

La decisión de hacer ajustes surge luego del análisis detallado del desempeño en el último encuentro, donde se detectaron dos deficiencias claves: fallas en la marca de Kevin Álvarez y la falta de presión de Brian Rodríguez "Maxi" ante centros del rival.

A esto se suma el problema constante de lesiones y fichajes que no lograron consolidarse.

Además, el club enfrenta un obstáculo común en la Liga MX: el límite de plazas para jugadores no formados en México, situación que restringe la posibilidad de fichar refuerzos extranjeros. Por ello, el América evalúa movimientos que abran espacio en la plantilla y permitan mayor flexibilidad.

Entre los jugadores señalados como posibles bajas están:

Kevin Álvarez

Iker Dávila

Igor Lichnovsky

También se contempla buscar al sustituto de Henry Martín, lo que sugiere que el delantero mexicano podría estar viviendo sus últimos torneos con las Águilas.

