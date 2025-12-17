Ángel Sepúlveda Regresa a Chivas: inicia su segunda etapa con el Rebaño Sagrado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero Ángel Sepúlveda dejó atrás su paso por Cruz Azul para regresar a uno de los clubes más grandes de México, las Chivas de Guadalajara. Con la mente puesta en un cierre de carrera de ensueño, el "Cuate" emprendió su vuelo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia la Perla Tapatía, donde se incorporará al equipo rojiblanco para disputar el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sepúlveda regresa a Chivas con la misión de fortalecer el ataque del equipo, que busca un delantero con experiencia en la Liga MX. Su regreso fue aprobado por el técnico Gabriel Milito, quien confía en las cualidades del delantero para acompañar el crecimiento de jóvenes promesas como La Hormiga González.

En su llegada a Guadalajara, Sepúlveda expresó su gratitud hacia Cruz Azul, pero también dejó claro que se encuentra emocionado por este nuevo reto con el Rebaño Sagrado. "Difícil (irse de Cruz Azul), pero es un gran compromiso, (Chivas es) una gran oportunidad que vimos con mi familia, agradecido con todos. Un reto y una responsabilidad enorme, es una segunda gran oportunidad, agradecido siempre", mencionó con voz quebrantada, dejando claro que esta oportunidad con Chivas es una de las más importantes de su carrera.