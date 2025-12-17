Ángel Sepúlveda Regresa a Chivas: inicia su segunda etapa con el Rebaño Sagrado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero Ángel Sepúlveda dejó atrás su paso por Cruz Azul para regresar a uno de los clubes más grandes de México, las Chivas de Guadalajara. Con la mente puesta en un cierre de carrera de ensueño, el "Cuate" emprendió su vuelo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia la Perla Tapatía, donde se incorporará al equipo rojiblanco para disputar el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
Sepúlveda regresa a Chivas con la misión de fortalecer el ataque del equipo, que busca un delantero con experiencia en la Liga MX. Su regreso fue aprobado por el técnico Gabriel Milito, quien confía en las cualidades del delantero para acompañar el crecimiento de jóvenes promesas como La Hormiga González.
En su llegada a Guadalajara, Sepúlveda expresó su gratitud hacia Cruz Azul, pero también dejó claro que se encuentra emocionado por este nuevo reto con el Rebaño Sagrado. "Difícil (irse de Cruz Azul), pero es un gran compromiso, (Chivas es) una gran oportunidad que vimos con mi familia, agradecido con todos. Un reto y una responsabilidad enorme, es una segunda gran oportunidad, agradecido siempre", mencionó con voz quebrantada, dejando claro que esta oportunidad con Chivas es una de las más importantes de su carrera.
Chivas inicia su reestructuración: refuerzos y 'limpia' en el club
El traspaso de Sepúlveda, que se concretó por 3.5 millones de dólares entre Guadalajara y Cruz Azul, es solo el inicio de una profunda reestructuración en las filas rojiblancas. La directiva de Chivas, encabezada por Milito, ha tomado la decisión de realizar una "limpia radical de plantilla", con el objetivo de reforzar al equipo de cara al próximo torneo.
Además del arribo de Sepúlveda, ya se han definido los jugadores que no continuarán en el club. Alan Pulido, Alan Mozo y Erick Gutiérrez no forman parte de los planes del cuerpo técnico para el Clausura 2026. La decisión de la directiva busca darle un nuevo aire al equipo y colocar a Chivas nuevamente en los primeros lugares de la Liga MX.
Con este movimiento, Chivas continúa su camino hacia una nueva era, con la esperanza de conseguir los títulos que los aficionados esperan. Sepúlveda es solo el primero de varios refuerzos que podrían llegar a Verde Valle en este proceso de renovación que promete dar mucho de qué hablar en los próximos meses.
