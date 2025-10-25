Xoloitzcuintle: el perro mexicano que guía a las almas al Mictlán

Además de su papel espiritual, esta raza tenía un valor simbólico relacionado con el ciclo de la vida y la muerte. Sus hábitos carroñeros eran vistos como parte del proceso natural de transformación de la materia, lo que reforzaba su vínculo con los ritos funerarios y el tránsito de las almas.

El xoloitzcuintle se caracteriza por la ausencia de pelo y de algunos dientes premolares, producto de una mutación genética ancestral. Existe también una variedad con pelo y dentadura completa. Su aspecto inconfundible lo ha convertido en un símbolo cultural y patrimonial de México, además de ser reconocido como un perro noble y fiel.

En la cosmovisión mexica, este perro estaba asociado al dios Xólotl, señor del inframundo, con quien compartía la función de guiar a las almas por el difícil camino al Mictlán. Solo los xolos de color gris jaspeado cumplían esta función, mientras que los de tonos claros eran demasiado jóvenes y los negros ya habían guiado a muchas almas.