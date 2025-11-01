Viaje al Mictlán: la tradición de esperar un año para poner la ofrenda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el corazón de la tradición mexicana del Día de Muertos, existe una creencia poco conocida pero profundamente respetada por muchas familias: no se debe colocar una ofrenda a una persona fallecida hasta que se haya cumplido al menos un año de su partida.

Esta costumbre se origina en las antiguas creencias prehispánicas que narran el Viaje al Mictlán, el inframundo mexica donde las almas descansan en paz tras superar diversas pruebas espirituales. Según estas tradiciones, el alma de un difunto emprende un trayecto largo y complejo hacia su descanso eterno, y durante ese primer año —o incluso cuatro, según algunas interpretaciones—, aún se encuentra en tránsito.

Colocar una ofrenda o su fotografía en un altar familiar demasiado pronto puede representar un llamado prematuro al espíritu, interrumpiendo su camino y atrapándolo en un limbo, sin poder avanzar ni regresar. Por ello, la tradición sugiere que sea hasta el segundo Día de Muertos cuando se incluya su imagen en el altar.

No obstante, como muchas prácticas culturales, esta creencia ha evolucionado con el tiempo. Actualmente, muchas familias eligen recordar a sus seres queridos desde el primer Día de Muertos posterior a su fallecimiento, impulsadas por el cariño, el duelo y el deseo de mantener viva su memoria, aún sin seguir al pie de la letra la tradición.

Quienes prefieren respetar el llamado “año de espera”, suelen hacerlo con actos simbólicos como: