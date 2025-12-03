Una noche sinfónica en Morelia: Osidem cerrará temporada de otoño este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) ofrecerá su quinto concierto de la Temporada de Otoño 2025 este viernes 5 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Teatro Melchor Ocampo. Bajo la dirección del maestro Enrique Arturo Diemecke y con la participación del contrabajista michoacano Karlo Reyes Perches como solista invitado, el programa promete una velada de alto nivel musical.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), el repertorio incluirá el Concierto n.º 2 en si menor para contrabajo y orquesta, del compositor italiano Giovanni Bottesini, considerado una de las obras más importantes para este instrumento. Además, se interpretará la Novena Sinfonía de Dmitri Shostakovich, conocida por su energía y exigencia técnica.

Los boletos estarán disponibles con una cuota de recuperación de 50 pesos en las oficinas de la Osidem (Melchor Ocampo #256, Centro), en horario de 09:00 a 18:00 horas. Se recomienda adquirirlos con anticipación, ya que el cupo es limitado.