Una noche de Big Band Jazz ofrece la Facultad de Bellas Artes

Ante un auditorio repleto de profesores, profesoras, estudiantes y público en general, la Big Band Jazz deleitó a las y los asistentes con magistrales interpretaciones de las piezas musicales: “Crazy little thing called love” y “Feeling good”, de Michael Bublé; “The way you look tonight” de Frank Sinatra; “A foggy day”, de George Gershwin, además de la canción “40 y 20” del cantante mexicano José José, por señalar algunas.

La Big Band Jazz es dirigida por el maestro Julio Espinosa, fundador de la Big Band en Coyoacán en el año 2012, desde entonces la orquesta de jazz ha sido parte de distintos festivales, conciertos y colaboraciones, además de brindar hospedaje a incontables músicos de dicho género musical.