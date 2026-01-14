¿Te gusta bailar? Secum abre convocatoria para Ballet Folklórico de Michoacán 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) lanzó la convocatoria para integrar el elenco estable 2026 del Ballet Folklórico del Estado, dirigida a bailarinas y bailarines mayores de 18 años, originarios o residentes en el estado, con experiencia comprobable en danza folklórica mexicana.

La dependencia informó que las personas seleccionadas deberán contar con disponibilidad para asistir a ensayos de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas, así como para participar en las funciones programadas entre marzo y diciembre de 2026. Para este proceso se otorgarán hasta 20 estímulos económicos individuales, cada uno por un monto de 12 mil pesos anuales, distribuidos en dos parcialidades.

El registro permanecerá abierto hasta el viernes 20 de febrero a las 15:00 horas, a través del formulario disponible en el enlace: https://forms.gle/SbY8aM8dLC1VTbht8 . Las personas interesadas deberán completar sus datos, acreditar su experiencia en danza folklórica y adjuntar su currículum en formato PDF.

Quienes cumplan con los requisitos recibirán un correo de confirmación con el día y la hora de su audición, que se realizará el viernes 27 de febrero en la Casa de Cultura de Morelia. El Comité de Selección, integrado por tres especialistas, evaluará técnica, presencia escénica, zapateado, manejo del espacio, musicalidad y capacidad de trabajo en equipo.