“Sorda”, película que combina español y lengua de señas, se proyectará gratis en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la proyección gratuita del largometraje “Sorda”, este jueves 28 de noviembre a las 18:00 horas, en la Sala Audiovisual de la Casa Natal de Morelos, en el Centro Histórico de Morelia.
🎬 La película, dirigida por Eva Libertad, es hablada en español y Lengua de Señas Española (LSE), y retrata la vida de Ángela, una mujer sorda que enfrenta los desafíos de la maternidad junto a su pareja oyente, Héctor.
Con una narrativa íntima, la cinta visibiliza las emociones, los conflictos de comunicación y la importancia del respeto a la diversidad lingüística.
📅 La función forma parte de las actividades por el Día Nacional de las Personas Sordas, que conmemora la fundación de la primera escuela para personas sordas en México en 1867. La fecha busca destacar la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como parte del derecho a la comunicación y la inclusión.
Con esta propuesta cinematográfica, la Secum reafirma su compromiso por acercar a las y los michoacanos a contenidos culturales con enfoque incluyente.
📍 Entrada libre. Cupo limitado.
