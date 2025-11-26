“Sorda”, película que combina español y lengua de señas, se proyectará gratis en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la proyección gratuita del largometraje “Sorda”, este jueves 28 de noviembre a las 18:00 horas, en la Sala Audiovisual de la Casa Natal de Morelos, en el Centro Histórico de Morelia.

🎬 La película, dirigida por Eva Libertad, es hablada en español y Lengua de Señas Española (LSE), y retrata la vida de Ángela, una mujer sorda que enfrenta los desafíos de la maternidad junto a su pareja oyente, Héctor.

Con una narrativa íntima, la cinta visibiliza las emociones, los conflictos de comunicación y la importancia del respeto a la diversidad lingüística.