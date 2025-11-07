Sonopedia aceptará ritmos tumbados pero no letras violentas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el reconocimiento a los ganadores de la primera convocatoria Sonopedia, organizada por la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), la directora de Promoción y Fomento Cultural, Diana Jessica Cortés Arroyo, afirmó que no existe restricción para grabar canciones con ritmos tumbados o sus derivados, siempre que no se haga apología de la violencia.
En entrevista, la funcionaria explicó que no hay una negativa por parte de la Secum hacia artistas o agrupaciones que deseen grabar con estos géneros musicales, pero subrayó que no se dará espacio a propuestas que inciten al odio o a la violencia.
“No es que haya una negativa a un género musical, lo que hay es una restricción a que no se va a dar oportunidad a grabar música que incite al odio, a la violencia o haga apología de esta. No hay restricción de algún género; cualquier género puede participar y es abierto”, comentó.
Al ser cuestionada sobre si durante esta primera convocatoria se recibió alguna propuesta con ritmos como corridos tumbados, refirió que no hubo solicitudes de ese tipo, aunque espera que el próximo año haya más proyectos, siempre y cuando se respeten los lineamientos establecidos.
Cabe mencionar que este año, el Gobierno del Estado presentó una iniciativa para penalizar la apología del delito, por lo que actualmente no se pueden realizar conciertos o eventos que promuevan la violencia, la delincuencia o temas similares. Esta medida fue aprobada por el Congreso del Estado a finales de mayo.
La convocatoria de este año recibió múltiples propuestas, pero solo se seleccionaron 10 proyectos para grabar en el estudio ubicado en Casa Michoacán. El costo por canción fue de 10 mil pesos, monto cubierto por la dependencia. Cortés Arroyo adelantó que para el próximo año se prevé apoyar hasta 20 proyectos.
Los seleccionados en esta edición fueron agrupaciones de música tradicional, jazz, blues, música infantil, música tradicional purépecha, rock y música contemporánea.
“La demanda ha sido bastante, entonces que una agrupación pueda grabar un álbum completo es difícil, porque queremos dar la oportunidad a diferentes artistas para que hagan grabaciones”, añadió.
mrh