Sonopedia aceptará ritmos tumbados pero no letras violentas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el reconocimiento a los ganadores de la primera convocatoria Sonopedia, organizada por la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), la directora de Promoción y Fomento Cultural, Diana Jessica Cortés Arroyo, afirmó que no existe restricción para grabar canciones con ritmos tumbados o sus derivados, siempre que no se haga apología de la violencia.

En entrevista, la funcionaria explicó que no hay una negativa por parte de la Secum hacia artistas o agrupaciones que deseen grabar con estos géneros musicales, pero subrayó que no se dará espacio a propuestas que inciten al odio o a la violencia.

“No es que haya una negativa a un género musical, lo que hay es una restricción a que no se va a dar oportunidad a grabar música que incite al odio, a la violencia o haga apología de esta. No hay restricción de algún género; cualquier género puede participar y es abierto”, comentó.

Al ser cuestionada sobre si durante esta primera convocatoria se recibió alguna propuesta con ritmos como corridos tumbados, refirió que no hubo solicitudes de ese tipo, aunque espera que el próximo año haya más proyectos, siempre y cuando se respeten los lineamientos establecidos.