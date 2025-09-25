“Sin soltarte, dejarte ir”, corto del moreliano Ángel Olivares, llega al FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Te has preguntado si llegarás solo a la vejez?, ¿Qué pasaría si tu pareja falleciera?, ¿Y sino tuvieras hijos?, ¿Y si fueras de la comunidad lgbt? Éstas y más preguntas son parte de lo que el cineasta moreliano Ángel Olivares plasma en su más reciente cortometraje “Sin soltarte, dejarte ir”., filmado en la Tenencia de Jesús del Monte, y que se presentará este año en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El joven creador compite en la sección michoacana con esta trama personal que se basó en la historia de amor vivida por sus abuelos, la cual decidió plasmar en la pantalla grande y darle un toque distinto al presentar a dos personas del mismo sexo que viven su etapa de adultos mayores, y juntos enfrentan una enfermedad degenerativa de uno de ellos.

Siguiendo la línea de promoción y visibilización al talento cinematográfico local que está por llegar al FICM, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), publicó en sus redes sociales el video donde el director de cine habla de su reciente cinta: “Es una historia que nace del dolor por la pérdida de mi abuela, del duelo de mi abuelo al perder a la mujer con la que había compartido 50 años de su vida, y la auto exploración del miedo a la soledad, a quedarnos solos en la vejez”, comentó Olivares.

El cineasta recordó que la intención principal del corto es retratar el amor genuino y cómo se entiende el mundo desde ese sentimiento. “Estoy seguro que conmoverá a la gente porque todos tenemos miedo a morirnos, a quedarnos solos o dejar a alguien solo, entonces termina siendo un tema universal. Este no es un trabajo lgbt, simplemente es cine que muestra que podemos salir de cualquier duelo que estemos atravesando”, comentó.

Entre los próximos proyectos que tiene Ángel, se encuentra un documental sobre la flor de cempasúchil, donde se mostrarán los municipios de Tarímbaro, Tzintzuntzan y Pátzcuaro, para seguir difundiendo la riqueza de los escenarios naturales que tiene Michoacán.