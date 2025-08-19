Secum reitera compromiso con la inclusión en la Casa de la Cultura de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) lamenta los hechos reportados este día en la Casa de la Cultura de Morelia, en los que una joven no pudo inscribirse a un taller. La institución rechaza cualquier forma de exclusión y reitera que la cultura es un derecho que debe ejercerse en condiciones de igualdad.

La Secum informa que se abrió una investigación interna para esclarecer lo sucedido y reforzar los protocolos de atención. Como parte de esta revisión, se dio un primer acercamiento con la familia afectada y se brindará acompañamiento directo para garantizar que su derecho al acceso cultural sea respetado.

Es importante señalar que en la Casa de la Cultura existen talleres diseñados específicamente para personas en condición de discapacidad y con espectro autista, y que de manera progresiva las y los docentes se han ido capacitando en metodologías inclusivas. Sin embargo, reconocemos que aún falta un camino por recorrer y que lo sucedido nos obliga a acelerar estos procesos.